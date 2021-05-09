الإسبان يحتفلون عفويا بالشوارع برفع "طوارئ كورونا"
الإسبان يحتفلون عفريا بالشوارع برفع "طوارئ كورونا"

الإسبان يحتفلون عفويا بالشوارع برفع “طوارئ كورونا”

2021-05-09 / 11:50 صباحًا
0
هبة بريس ـ وكالات

احتفل الإسبان بطريقة عفوية في جميع شوارع إسبانيا مع حلول منتصف ليل السبت، عندما انتهت حالة طوارئ وطنية استمرت 6 أشهر لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

واضطرت الشرطة في مدريد، إلى إخراج المحتفلين من ساحة بويرتا ديل سول المركزية، حيث كانت مشاهد الراقصين غير المقنعين والغناء الجماعي تشبه الحياة الليلية قبل الوباء.

كما تدفق مراهقون وشبان على الساحات المركزية وشواطئ برشلونة للاحتفال بتخفيف القيود.

وستكون المطاعم المحلية قادرة على تقديم العشاء مرة أخرى ابتداء من يوم الأحد ويمكن أن تظل مفتوحة حتى الساعة 11 مساء.

لكن يبقى الحد الأقصى أربعة أشخاص لكل طاولة وتناول الطعام في الأماكن المغلقة يقتصر على 30% من السعة.

ومع انتهاء حالة الطوارئ، تم أيضا رفع الحظر على السفر عبر مناطق إسبانيا وخففت العديد من القيود على التجمعات الاجتماعية.

على الرغم من انتقادات بعض الزعماء الإقليميين ورموز المعارضة، رفض الائتلاف الحاكم من يسار الوسط الإسباني تمديد حالة الطوارئ، التي وفرت مظلة قانونية لسن إجراءات شاملة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) التي تقيد الحريات الأساسية.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن اللوائح الحالية يجب أن تكون كافية للاستجابة لتفشي المرض على المستوى الإقليمي مع تسريع نشر اللقاحات.

انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إسبانيا في الأيام الـ 14 الماضية الجمعة إلى 198 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن، على الرغم من أن وسط مدريد ومناطق الباسك الشمالية لديها أكثر من ضعف هذا المعدل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نتنياهو عن التطورات في القدس: سنواصل البناء

نتنياهو عن التطورات في القدس: سنواصل البناء

2021-05-09 / 11:30 صباحًا
Photo of البابا فرنسيس يدعو لإنهاء العنف في القدس

البابا فرنسيس يدعو لإنهاء العنف في القدس

2021-05-09 / 11:13 صباحًا
Photo of انفجار قرب مدرسة في كابول يودي بحياة 30 شخصا على الأقل

انفجار قرب مدرسة في كابول يودي بحياة 30 شخصا…

2021-05-09 / 10:34 صباحًا
Photo of استطلاع : 44% من سكان العالم يعتبرون الولايات المتحدة تهديدا للديمقراطية

استطلاع : 44% من سكان العالم يعتبرون الولايات المتحدة…

2021-05-09 / 9:37 صباحًا
Photo of مظاهرات حاشدة في البرتغال احتجاجا على البطالة

مظاهرات حاشدة في البرتغال احتجاجا على البطالة

2021-05-09 / 8:30 صباحًا
Photo of طيار فرنسي يشتكي الجيش بعد ربطه وقصفه بالذخيرة الحية

طيار فرنسي يشتكي الجيش بعد ربطه وقصفه بالذخيرة الحية

2021-05-09 / 8:00 صباحًا
Photo of منظمات غير حكومية إسبانية تطالب بـ “القبض الفوري” على “غالي”

منظمات غير حكومية إسبانية تطالب بـ “القبض الفوري” على…

2021-05-08 / 11:39 مساءً
Photo of إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا

إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا

2021-05-08 / 11:05 مساءً
Photo of المفوضية الأوروبية تكشف عن موعد إطلاق نظام العمل بـ”جوازات كوفيد”

المفوضية الأوروبية تكشف عن موعد إطلاق نظام العمل بـ”جوازات…

2021-05-08 / 9:29 مساءً
Photo of في سياق تصعيد دبلوماسي.. ألمانيا تمنع تصدير شُحنة عجول الى المغرب

في سياق تصعيد دبلوماسي.. ألمانيا تمنع تصدير شُحنة عجول…

2021-05-08 / 8:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق