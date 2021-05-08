مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير مأساوية ضواحي الحسيمة

هبة بريس- الحسيمة

لقي شخص مصرعه ، وأصيب آخر في حادثة سير خطيرة ، وقعت على مستوى جماعة “عبد الغاية” التابعة ترابيا لمنطقة “كتامة” ضواحي الحسيمة.

ونجم الحادث عن سقوط سيارة خفيفة في أسفل منحدر، بدوار اغجدارن ما تسبب في وفاة السائق في الحين، وإصابة الراكب بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم نقل الشخص المصاب الى مستشفى الحسيمة الاقليمي لتلقي الاسعافات الضرورية.

وإثر إخطارها، انتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية، حيث فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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