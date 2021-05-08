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الشرطة القضائية تحقق في “تعرض شخص للاحتجاز والعنف” من طرف أمن زاكورة

2021-05-08 / 10:10 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الجمعة 07 ماي الجاري، على تدوينة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، تم إرفاقها بنسخة من شكاية يدعي صاحبها تعرضه للاحتجاز التعسفي والعنف الجسدي من قبل عناصر الشرطة بمدينة زاكورة، وهي التدوينة التي تم تضمينها مجموعة من الصور للضحية والإصابات المفترضة.

وحسب مصدر أمني، فقد أظهرت المراجعات الأولية أن الشكاية التي تناولتها هذه التدوينة تشكل حاليا موضوع بحث قضائي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، تنفيذا لتعليمات النيابة المختصة بمدينة ورزازات.

وأضاف ذات المصدر، أن فرقة الشرطة القضائية المكلفة تعكف حاليا بالبحث على إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، الكفيلة باستجلاء الظروف والملابسات الحقيقية لهذه القضية، والتحقق من ادعاءات العنف المنسوبة لعناصر الشرطة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية على ضوء نتائج البحث.

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