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“اليويفا” يعلن عن عقوبات أندية دوري السوبر الأوروبي

2021-05-08 / 10:33 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيانًا رسميًا للإعلان عن معاقبة 9 أندية من أصل 12 شاركت في تدشين دوري السوبر الأوروبي، في حين قرر إحالة 3 أندية للجنة التأديب.

وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم شهد انفصالًا خطط له 12 ناديًا من نخبة الأندية القارية لاطلاق مسابقة دوري السوبر الأوروبي، لكن رد الفعل الصارم من أنصار هذه الأندية واتحاداتها الوطنية وأغلبية الرأي العام جعلتها تتراجع عن خطوتها، ولم تكتف بهذا الأمر بل قدمت اعتذارها إلى أنصارها.

وقال ”يويفا“ في بيانه أنه قرر حجب 5% من عائدات الأندية الأوروبية الـ9، التي أعلنت انسحابها الرسمي من بطولة دوري السوبر، لمدة موسم واحد.

كما قرر ”يويفا“ إلزام الأندية الـ9 المنسحبة وهي ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر، بالتبرع بنحو 15 مليون يورو لكرة القدم الشعبية والأطفال والشباب، وفي حالة الانفصال مرة أخرى عن دوري الأبطال سيتم تغريمهم 100 مليون يورو.

وأشار ”يويفا“ إلى سماحه للأندية المنسحبة بالمشاركة بشكل طبيعي في مسابقاته القارية، على أن تتخذ كل الخطوات اللازمة بهدف إنهاء مشاركتها في المجموعة التي تم تأسيسها لتأسيس السوبرليغ.

وبخصوص الثلاثي الذي لم يعلن انسحابه حتى الآن، احتفظ يويفا بحقه في اتخاذ كل الإجراءات التي يراها مناسبة ضد الأندية التي رفضت حتى الآن التخلي عن المشروع، وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه قرر إحالة أمر هذه الأندية للهيئات التأديبية المختصة لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضدها.

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