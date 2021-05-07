لريسوني يصر على مواصلة إضرابه عن الطعام
سليمان الريسوني

الصحافي سليمان الريسوني يصر على مواصلة إضرابه عن الطعام

2021-05-07 / 8:49 مساءً
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هبة بريس ت الرباط

قال المحامي عبد الصمد الإدريسي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي سليمان الريسوني، أن هذا الأخير أصر على مواصلة إضرابه عن الطعام رغم محاولته إقناعه بالتراجع عن إضرابه .

وكشف الإدريسي في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك أنه نقل نداءات عائلاته وعلى رأسهم شقيقه الفقيه أحمد الريسوني، وعدد من الأصدقاء، لتوقيف الإضراب عن الطعام الذي يخوضه منذ شهر.

وأشار الإدريسي أن أكثر من 4 ساعات من محاولات الإقناع لم تفلح في تحقيق نتيجة، حيث تشبث سليمان وبقوة، بالاستمرار في معركة الأمعاء الفارغة دون رجعة.

وأوضح أن سليمان جدد تأكيده خلال الزيارة بأن إضرابه عن الطعام حقيقي، ولم يسبق له أن تناول حتى التمر، وأكثر من ذلك فحتى “السيبرادين” أعادها للطبيب، بعدما كان هو من ظل يلح عليه لأخذها حفاظا على حياته.

ونقل سليمان تحياته لكل المتضامنين معه، راجيا منهم تفهم عدم تجاوبه مع كل نداءات توقيف الإضراب عن الطعام، لأن الأمر بالنسبة إليه مسألة حياة بكرامة أو موت بكرامة

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