اجهاض حمل يتسبب في توقيف مُسير مصحة وطبيبة وممرض

هبة بريس ـ بني ملال

افادت مصادر مطلعة ان عناصر الدرك الملكي لمركز ولاد زمام ، أحالت على وكيل الملك لابتدائية الفقيه بن صالح 6 اشخاص من أجل تُهم ربط علاقة غير شرعية ترتب عنها حمل، الاجهاض و المشاركة فيه

وبحسب مصادر محلية، فإن من بين المتهمين مسير مصحة ببني ملال، وطبيبة وممرض وابن أحد المستشارين.

المصادر ذاتها قالت إن عناصر الدرك الملكي دخلت على خط القضية بعدما اكتشفت الفتاة انها حامل ، فقررت بتنسيق مع خليلها إجهاض ما ببطنها

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0