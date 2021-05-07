اعتدى على عنصري شرطة ب”سكين”.. أمن سلا يوقف مروج مخدرات

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، مساء أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وتعريض عناصر الشرطة لاعتداء جسدي باستخدام السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وعرض مفتشين للشرطة لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، متسببا لهما في جروح متفاوتة الخطورة.

وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش، التي مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيه على 170 غرام من مخدر الشيرا والسكين المستخدم في الاعتداء، شهدت إقدام بعض الأشخاص على رشق عناصر الشرطة بالحجارة لعرقلة عمليات الضبط، مما تسبب في إصابة الشرطيين وكذا المشتبه فيه بجروح خفيفة على مستوى الرأس.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، قبل أن يتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت عمليات التمشيط والتحري متواصلة لضبط كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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