فضيحة: وكالة الأنباء الجزائرية تستنكر استثمار شركات مصرية بصحرائها ظنا أنها “صحراء مغربية”

هبة بريس - الرباط

يبدو أن طمع النظام الجزائري في الأراضي المغربية، عمى بصره وبصيرته و أخذ يوجه أبواقه الإعلامية لاستنكار والتنديد ونشر الاخبار الزائفة، دون تكبد عناء البحث و التأكد من الأخبار والمعطيات الصحيحة من الخاطئة.

وفي فضيحة جديدة من مسلسل فضائح الاعلام الجزائري، خلطت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بين الصحراء الغربية المصرية والصحراء المغربية، عبر نشر خبر عزم شركتين مصريتين استثمار ما يزيد عن مليار دولار في الصحراء الغربية.

ودون التأكد من “موقع” الصحراء موضوع الخبر، عبرت وكالة الأنباء الجزائرية عن استنكارها لهذه الخطوة، معتبرة أنها انتهاك للقانون الدولي، في واقعة تظهر التخبط الكبير الذي تعيشه الجزائر على كل المستويات.

ولقي خبر وكالة الأنباء “الزائفة” انتقادات واسعة من نشطاء مصريين ومغاربة، والذين عابوا عليها عدم تحريها ودقتها في نشر الأخبار وتعمدها إثارة الفتنة والترويج لمعطيات مغلوطة لغايات وأهداف يعلمها الجميع.

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