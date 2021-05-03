الوافي: مجلس الأمن أشاد بتلقيح المغرب لأعضاء بعثة المينورسو ضد كورونا

لبنى أبروك - هبة بريس

كشفت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، تفاصيل اجتماع مجلس الأمن الأخير حول قضية الصحراء المغربية.

وذكرت الوزيرة، في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الاجتماع المغلق مر في جو طبعه الهدوء، مشددة على أن المغرب أكد على ضرورة تبني الوضوح حول مسؤولية الأطراف فيما يخص استئناف المسلسل السياسي والوضع على أرض الميدان والتعاون مع بعثة المينورسو.

وأضافت الوزيرة أن أعضاء المجلس جددوا بالاجماع تأكيدهم على دعمهم لمجهودات الأمين العام الرامية لاستئناف المسلسل السياسي وتعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب وقت ممكن.

وتابعت الوزيرة، أن أعضاء المجلس بتعاون المغرب مع بعثة المينورسو، ولاسيما تلقيحهم ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا كما عبر على ضرورة احترام وقف النار والاتفاقيات العسكرية، والتي تخرقها جبهة البوليساريو وتقوم بأعمال استفزازية على طول منظومة الدفاع المغربية.

كما شدد أعضاء المجلس، تتابع الوزيرة، على ضرورة تعاون البوليساريو مع بعثة المينورسو، مشيرة الى أنها تتعمد عرقلة مهمتها في مراقبة وقف اطلاق النار وإعاقة دورياتها ومنع تزويدها بالوقود والمواد الغذائية.

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