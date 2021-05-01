توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت بالمغرب
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طقس السبت ..نزول قطرات مطرية وهبوب رياح معتدلة

2021-05-01 / 9:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، نزول قطرات مطرية أو بقايا من القطرات المطرية المتفرقة فوق منطقة السايس والأطلس المتوسط والريف والشمال- الغربي.

وستهم سحب ركامية وقطرات مطرية متفرقة مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، فضلا عن مرور سحب عليا أو سماء صافية بباقي مناطق البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما من الشمال فوق السواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب-الشرقي وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و06 درجة بالأطلس والريف، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس. وستكون ما بين 11 و16 درجة بباقي مناطق المملكة. وستعرف درجات الحرارة العليا انخفاضا، حيث ستتأرجح ما بين 09 و14درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و19 درجة بالواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 19 و 24 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسهول الشمالية والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 24 و 29 درجة بالسهول الوسطى وسوس ،ولجنوب-الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الجنوبية. وستكون ما بين 29 و33 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين كاب سبارتيل والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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