بريطانيا.. توقيف رجلين حاولا إشعال النيران في مقر إقامة السفير السعودي
الصورة من الارشيف

بريطانيا.. توقيف رجلين حاولا إشعال النيران في مقر إقامة السفير السعودي

2021-04-30 / 5:52 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، بأن الشرطة أوقفت شخصين حاولا إضرام النيران في مقر إقامة السفير السعودي.

وقال شاهد عيان إن رجلين في منتصف العمر كانا “يتسكعان” بالقرب من المبنى الواقع في منطقة حدائق قصر كينسينغتون، قبل أن يرمي أحدهما شيئا على البوابة، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدة شجيرات.

وبعد ذلك هرع أحد رجال الحراسة لمواجهة الرجلين، لكنه تعرض للكم في وجهه وعانى من إصابة في عينه، لتتنقل إثرها الشرطة إلى مكان الحادث، حيث شوهد رجال الأمن وهم بصدد تكبيل أيادي رجلين قبل وضعهما في شاحنة.

وتم إخماد الحريق بعد 10 دقائق من الحادث، كما لم يتم تسجيل إصابات خطيرة، واستبعدت الشرطة أن الحادث مرتبط بالإرهاب.

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