آسفي: أخنوش يوزع صناديق عازلة للحرارة على الصيادين التقليديين

هبة بريس

أشرف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، مرفوقا بعامل إقليم آسفي ووفد من مسؤولي الوزارة، أمس الخميس ، على توزيع صناديق عازلة للحرارة لفائدة الصيادين التقليديين بإقليم آسفي.

وحسب بلاغ للوزارة، فقد تم إطلاق هذه العملية في عام 2013، وهي جزء من برنامج واسع لتزويد القوارب التقليدية بصناديق عازلة للحرارة كجزء من إستراتيجية آليوتيس.

ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز مكانة الصيادين التقليديين في سلسلة القيمة من خلال تثمين المنتجات السمكية وتحسين دخلهم، ولا سيما من خلال الحفاظ على جودة الأسماك أثناء عمليات الصيد وعمليات التفريغ والمبيعات، والحفاظ على سلسلة التبريد وتسهيل عمليات الفرز والتعامل مع الكميات المفرغة، ومكافحة الممارسات السيئة الضارة بالبيئة (الأكياس البلاستيكية) وكذلك الامتثال لمعايير الصحة والسلامة الحالية.

وباستثمار إجمالي قدره 93.5 مليون درهم ممول من صناديق لتنمية الثروة السمكية ، فإن برنامج التوزيع هذا البالغ إجمالا 47709 صندوقا يستهدف 15903 قاربا وحوالي 47700 بحار.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الصناديق العازلة للحرارة سمح بزيادة متوسطها بنسبة 30٪ في أسعار بيع الأسماك، وذلك بفضل الحفاظ على جودة الأسماك.

وفيما يتعلق بمناطق الصيد في شمال الأطلسي، فإن التوزيع يغطي إجمالي 12669 صندوقا لفائدة 4223 قاربا و 13 ألف بحارا باستثمارات إجمالية قدرها 25 مليون درهم.

وبلغ معدل توزيع هذا البرنامج بأكمله إلى 90 ٪ حتى الآن، ويشمل المناطق البحرية في جنوب المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ​​وشمال المحيط الأطلسي ووسط المحيط الأطلسي.

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