فاس.. إشهار السلاح الوظيفي
الصورة تعبيرية

أمن فاس يشهر سلاحه لتوقيف شخص عرضا حياة مواطنين للخطر

2021-04-28 / 8:10 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

اضطر موظف شرطة يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، زوال اليوم الأربعاء 28 أبريل الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية لشرطة النجدة قد تدخلت لضبط المشتبه فيه الذي كان يحمل سكينا في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، غير أنه لم يمتثل وواجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو الأمر الذي اضطر معه مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي، بشكل احترازي مكّن من ضبط المعني بالأمر وحجز السكين المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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