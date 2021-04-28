طعنة في العضو الذكري تنهي حياة شاب بفاس

هبة بريس - فاس

اهتزت ساكنة حي ظهر الخميس بلوك 2 التابع لمقاطعة المرينيين بمدينة فاس ، أمس الثلاثاء 27 أبريل الجاري، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في عقده الرابع بعد تلقيه لطعنات قاتلة بمنطقة قريبة من عضوه الذكري أردته قتيلا على الفور.

ووفق شهود عيان ل ” هبة بريس ” فإن الحادث سببه سوء الجوار حيث دخل الضحية البالغ من العمر حوالي 45 سنة، في شجار مع الجاني تطور إلى الاشتباك بالأيادي انتهى باستلال الجاني لسكين وتوجيهه لطعنات قاتلة للضحية على مستوى عضوه الذكري لم تمهله طويلا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة .

وفور علمها بالخبر تمكنت مصالح الدائرة الأمنية 17 بتعاون مع فرقة التطهير التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة بعين قادوس من توقيف المشتبه فيه، حيث جرى وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث في القضية قبل عرضه على العدالة، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

ومن جهتهم، أوضح بعض أصدقاء وجيران الضحية في تصريح ل ” هبة بريس “، أن الضحية يشهد له بحسن الخلق، وعلاقته طيبة بكافة جيرانه وليس له أي عداوات أو خلافات مع أحد، مشيرين إلى أن الضحية كان يعمل في إحدى المستشفيات و كان يساعد و يتعامل مع عدد كبير من سكان المنطقة .

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