بلقيس تعلن “خلع” زوجها وتعلق: “الذي سيكسر لنا غصنا سوف نقتلع شجرته”

هبة بريس - القسم الفني

بعد إعلان الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، خبر صادم لجمهورها، والذي يتعلق برفعها قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

نشرت بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي بموقع “انستغرام”، مجموعة صور لها، مرفوقة بالتعليق التالي :” والذي سيكسر لنا غصنًا..سنقتلع شجرته” الأمر الذي جعل متابعيها يرجح أنها رسالة موجهة لزوجها.

و الجدير بالذكر أن إعلان الفنانة بلقيس لخبر طلاقها ، جاء ردًا على سؤال الإعلامي صبحي عطري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBC” Trendin” عن السر وراء عدم ظهورها مؤخراً رفقة زوجها.

حيث ردت بلقيس على السؤال قائلة : ”أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع“.

و أضافت : ”بيناتنا أجمل هدية في العالم اسمها تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل“.

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