سيدة فاسية تقتني علبة قمامة ب 1800 درهم في عملية نصب

2021-04-27 / 12:01 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كانت تأمل الحصول على ملابس أطفال، بعد أن سقطت في يد ” نصابين” عبر التجارة الالكترونية بعد ان اوهموها عبر اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي انهم شباب يروجون لملابس اطفال من النوع الجيد وبأثمنة مناسبة .

كانت السيدة الفاسية، تأمل الحصول على تلك الملابس للعيد ، بعد أن إختارتها بعناية عبر الموقع المخصص لذالك، توصلت بعينة اولية، من أجل أن تتسلم المجموعة كاملة من الملابس، فوقعت في شراك ” النصابين” الافتراضيين ومكنتهم من مبلغ 1800 درهم مقابل التوصل بكمية من الملابس الخاصة بالاطفال الصغار لكن عتد تسلمها للامانة وفتحها كانت المفاجئة مدوية، كمية من الازبال والقارورات البلاستيكية وسط علبة كان من المفروض ان تحتوي على ملابس الاطفال ليتضح لها في ما بعد انها كانت ضحية نصب واحتيال .

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