نقابة أطر التوجيه والتخطيط تدعو لاضراب وطني ومقاطعة الامتحانات الاشهادية

2021-04-24 / 8:57 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دعت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، جميع أطر التوجيه والتخطيط ممارسين ومتدربين إلى، خوض إضراب وطني إنذاري يومي 28 و29 أبريل 2021″.

وجاءت دعوة النقابة الى الاضراب عقب تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بقبة البرلمان، يوم الاثنين 19 أبريل الجاري، والتي أكد فيها عزم وزارته على الطي النهائي لملف التوجيه والتخطيط التربوي من خلال مرسومين يتيمين لا يلبيان الحد الأدنى من مطالب هيئة التوجيه والتخطيط التربوي”.

ورفضت النقابة في بلاغ لها أي اتفاق لا يضمن الحد الأدنى من مطالب الهيئة، مطالبة أطر التوجيه والتخطيط ممارسين ومتدربين إلى “الانسحاب من جميع مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17، و مقاطعة الامتحانات الاشهادية، ومقاطعة مجالس الاختيار الأولي والاستمرار في المقاطعة الشاملة للمنصة الرقمية للتوجيه على “مسار”، ومقاطعة تأطير وتكوين الأساتذة الرؤساء بالنسبة لأطر التوجيه العاملة بالقطاعات المدرسية”.

وأكدت ذات النقابة على أن المدخل الوحيد لحل ملف الهيئة هو توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط، بمدخلاته الثلاث المتلازمة.

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