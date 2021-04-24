مكناس.. السلطات تداهم مقهى تابعة لمستشار جماعي من البيجيدي

خالد لعروسي - هبة بريس

قامت السلطة المحلية بتنسيق مع المصالح الأمنية بمدينة مكناس مساء أمس الجمعة، بمداهمة مقهى بحي برج مولاي عمر تعود ملكيتها لقيادي محلي في حزب العدالة والتنمية، وذلك بسبب خرقها لقرار الإغلاق الليلي الذي أصدرته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفق مصادر ” هبة بريس”، فإن عملية المداهمة جاءت بعد تبليغ السلطة المحلية بخرق إحدى المقاهي المتواجدة بالحي المذكور لحالة الطوارئ الصحية و مواصلتها تقديم الخدمة للزبناء خارج الأوقات المسموح بها، مشيرة إلى أن عناصر الأمن قامت بتوقيف مالك المقهى المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، وعدد من الأشخاص من بينهم مسيري المقهى، بالإضافة إلى حجز معدات لتحضير القهوة وكراسي وطاولات

هذا، وجرى تحرير محضر بإغلاق المقهى بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، فيما تم وضع عدد من الأشخاص الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة. تضيف ذات المصادر

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت عن إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي من ضمنها إغلاق المحلات وفرض حظر تجول في الساعة الثامنة مساء خلال شهر رمضان المبارك

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