أمن إفران يداهم مقهى ويوقف 26 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية

ع محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر المنطقة الأمنية بمدينة إفران أول أمس الخميس، بمداهمة مقهى تستقبل زبائنها في وقت مخالف لحالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عليها الحكومة.

وذكرت مصادر ” هبة بريس ” أن عملية المداهمة تمت في حدود الساعة 9 والنصف ليلا بحضور السلطة المحلية وعناصر من القوات المساعدة.

وأضافت ذات المصدر، أنه تم توقيف 26 شخصا ضمنهم مستخدم وصاحب المقهى، حيث تقرر متابعة الزبناء في حالة سراح ، فيما تم وضع صاحب المقهى والمستخدم تحت تدابير الحراسة النظرية للإستماع إليهم في محضر قانوني و عرضهما على أنظار العدالة بمحكمة أزرو بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية.

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