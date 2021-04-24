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أمن إفران يداهم مقهى ويوقف 26 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية

2021-04-24 / 2:34 مساءً
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ع محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر المنطقة الأمنية بمدينة إفران أول أمس الخميس، بمداهمة مقهى تستقبل زبائنها في وقت مخالف لحالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عليها الحكومة.

وذكرت مصادر ” هبة بريس ” أن عملية المداهمة تمت في حدود الساعة 9 والنصف ليلا بحضور السلطة المحلية وعناصر من القوات المساعدة.

وأضافت ذات المصدر، أنه تم توقيف 26 شخصا ضمنهم مستخدم وصاحب المقهى، حيث تقرر متابعة الزبناء في حالة سراح ، فيما تم وضع صاحب المقهى والمستخدم تحت تدابير الحراسة النظرية للإستماع إليهم في محضر قانوني و عرضهما على أنظار العدالة بمحكمة أزرو بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية.

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