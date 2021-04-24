صورة تعبيرية

سلا.. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف مجرم هاجم مواطنين ب”سكين”

2021-04-24 / 2:09 مساءً
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هبة بريس

اضطر عنصران من الفرقة المتنقلة للدراجيين التابعة لمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا لإشهار أسلحتهما الوظيفية دون استعمالها، مساء أمس الجمعة 23 أبريل الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 35 سنة، والذي عرض أحد المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة اندفاع قوية وقام بتعريض أحد الأشخاص للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، كما واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سكين من الحجم الكبير، وهو ما اضطر موظفا شرطة لإشهار أسلحتهما الوظيفية دون استعمالها، بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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