وزارة : أزيد من 267 ألفا من المغاربة مسجلون بالضمان الاجتماعي

هبة بريس ـ الرباط

أكدت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن عدد المغاربة المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا بلغ إلى حدود نهاية شهر مارس الماضي ما مجموعه 267 ألفا و571 منخرطا.

وقالت الوزارة في تقريرها الدوري الذي أصدرته، أمس الخميس، إن المغاربة حافظوا على المركز الأول على لائحة العمال الأجانب المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج مجموعة الاتحاد الأوربي، متبوعين بالصينيين بـ 98 ألفا و329 منخرطا.

وأوضح نفس المصدر أن عدد العمال الأجانب المسجلين في منظمات ومؤسسات الضمان الاجتماعي بلغ إلى حدود نهاية شهر مارس الماضي ما مجموعه مليونان و72 ألفا و259 شخصا، مسجلا بذلك زيادة طفيفة قدرت نسبتها بـ 0,9 في المائة مقارنة مع فبراير الذي قبله من نفس العام، أي ما يمثل زيادة بـ 18 ألفا و262 من الأشخاص النشطين.

وأشار إلى أن عدد العمال الأجانب المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج دول الاتحاد الأوربي يقدر في المجموع بمليون و319 ألفا و511 منخرطا، في حين بلغ عدد العمال الأجانب الذين ينتمون لدول الاتحاد الأوروبي 752 ألفا و748 منخرطا.

وحسب المرصد الدائم للهجرة التابع لوزارة الاندماج والضمان الاجتماعي والهجرة، فقد بلغ عدد المقيمين الأجانب بإسبانيا إلى حدود نهاية شهر دجنبر 2020 ما مجموعه 5 ملايين و800 ألفا و468 أجنبيا من ضمنهم 811 ألفا و530 من المغاربة.

ويشير المصدر ذاته إلى أن النساء يمثلن 44 في المائة من عدد أفراد الجالية المغربية الذين يقيمون بطريقة شرعية في إسبانيا.

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