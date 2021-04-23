صورة تعبيرية - الشرطة الفرنسية

فرنسا .. مقتل شرطية بعملية طعن قرب باريس

2021-04-23 / 2:18 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وكالة “فرانس برس” أن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين اليوم الجمعة عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.

وذكرت إذاعة “أوروبا 1” أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي دارمانين عبر “تويتر” أن ضابطة شرطة “وقعت ضحية هجوم بالسكين” في رامبوليه، مضيفا أنه يتوجه إلى موقع الحادث.

وقالت قناة تلفزيون “بي.إف.إم” أن المهاجم من الجنسية التونسية.

ولم ترد على الفور معلومات حول دوافع المهاجم.

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