بيب غوارديولا

غوارديولا: “دوري السوبر” لا يمت إلى الرياضة

2021-04-20 / 3:04 مساءً
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هبة بريس - وكالات

علق الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الانكليزي، اليوم الثلاثاء، على مشروع الدوري “السوبر الأوروبي”.

ووصف بيب المشروع بأنه “لا يمُت إلى الرياضة”، في أول تصريح واضح وصريح معادٍ لهذه المسابقة المنشقة عن دوري أبطال أوروبا، بحسب ما ذكرت وكالة “france24” الفرنسية.

وقال إن النظام المغلق للبطولة الجديدة: “لا يمت إلى الرياضة عندما تنعدم العلاقة بين الجهود والمكافأة. ليست رياضة عندما تكون ضامنًا للنجاح، ليست رياضة عندما لا تكون الخسارة مهمّة”.

وتابع: “من غير العادل عندما يكافح، يكافح ويكافح فريق ويصل إلى الطليعة ومن ثم لا يمكنه التأهل لأن النجاح دائمًا مضمونٌ لأندية محدّدة”.

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