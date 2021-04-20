أمزازي: التلميذ هو سر وجودنا داخل المنظومة

محمد منفلوطي - هبة بريس

شدد سعيد مزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن التلميذ هو سر وجودنا داخل المنظومة قائلا بالحرف: ” التلميذ هو مبرر وجودنا جميعا كفاعلين داخل المنظومة، إذ لا ينبغي أن نجعل منه الحلقة الأضعف، والطرف الذي يؤدي كلفة هدر الزمن المدرسي جراء التوقف الجماعي عن العمل، تحت مسمى الاضراب”.

ونشر أمزازي على صفحته الرسمية تأكيدا على ضرورة العمل وفق مقاربة تشاركية تروم مواصلة المسيرة الإصلاحية التي تبناها المغرب كخيار استراتيجي، والتي تخطو بخطى ثابتة، رغم الإكراهات الظرفية والبنيوية التي تعرفها منظومتنا التربوية.

ولم يخف أمزازي حجم الاكراهات التي تعاني منها المنظومة وتداعيات التوقفات بسبب الاحتجاجات، لكنه في المقابل، ظل الرجل متفائلا بروح الأمل والتفاؤل والثقة بالنفس، مشددا على أن السر في ذلك يكمن في الانسجام التام مع التوجيهات الملكية الحازِمة، والانتظارات المجتمعية القوية، ودعم مختلف الشركاء والغيورين على مستقبل المدرسة خدمة للمصلحة العليا للناشئة ودورها المحوري في العملية التعليمية التعلمية.

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