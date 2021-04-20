ناصر الخليفي: “دوري السوبر” اقتراح مدفوع بمصالح شخصية

هبة بريس - وكالات

علق ناصر الخليفي، رئيس نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي، اليوم الثلاثاء، على إطلاق بعض أندية أوروبا لبطولة جديدة أطلقوا عليها اسم “دوري السوبر”.

وقال الخليفي: “نحن نثق أن أي اقتراح دون دعم اليويفا، وهي المنظمة التي تعمل على رعاية مصالح كرة القدم الأوروبية على مدار حوالي 70 عاما، لن يحل الأزمات التي تواجه مجتمع كرة القدم لكنه في المقابل يكون مدفوعا بمصالح شخصية”.

وأضاف الخليفي أن باريس سان جيرمان سيواصل العمل مع اليويفا، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وكان 12 ناديا كبيرا في “القارة العجوز” قد أعلنت أمس الأحد، إطلاق دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

والأندية الـ12 هي بالإضافة لريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي، كل من: ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا) وتوتنهام هوتسبير (إنجلترا).

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