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مكتب المطارات: قرار تعليق الرحلات مع 53 دولة ساري المفعول حتى إشعار آخر

2021-04-20 / 10:46 صباحًا
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هبة بريس

علق المغرب رحلاته الجوية من وإلى 53 دولة، خوفا من انتشار فيروس كورونا والسلالة المتحورة.

وفي هذا الصدد، أكد المكتب الوطني للمطارات، على أن قرار منع السفر من وإلى البلدان المعنية سيظل ساري المفعول حتى إشعار اخر.

ووفق ذات المصدر، فيتعلق الأمر بكل من ألبانيا، بلغاريا، قبرص، إستونيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، تونس، فرنسا، إسبانيا، مالي، غانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا كوناكري، ليبيا، الأرجنتين، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، الكاميرون، كرواتيا، موزمبيق، بولندا، النرويج، فنلندا، اليونان، لبنان، الكويت، الجزائر، مصر، إيطاليا، بلجيكا، تركيا، سويسري، ألمانيا، هولندا، النمسا، البرتغال، السويد، أوكرانيا، جمهورية التشيك، أستراليا، أيرلندا، البرازيل، زيلاندا الجديدة، المملكة المتحدة، إفريقيا الجنوبية، والدنمارك.

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