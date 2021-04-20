جياني ايفانتينو

إنفانتينو: “فيفا” يعلن رفضه القاطع لإقامة “دوري السوبر”

2021-04-20 / 10:07 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

رفض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، إقامة بطولة يطلق عليها “دوري السوبر الأوروبي” خارج إطار كرة القدم الدولية.

وقال إنفانتينو خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مونترو في سويسرا، “نرفض رفضا قاطعا إقامة دوري أوروبي انفصالي مغلق خارج إطار كرة القدم الدولية”.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ألكسندر تشيفيرين، حرمان لاعبي الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي من المشاركة مع منتخبات بلدانهم في كأس العالم واليورو.

وعن تفاصيل تلك البطولة، قالت الرابطة إن الأندية المؤسسة لتلك البطولة حتى الآن هي: “ميلان، وأرسنال، وأتليتكو مدريد، وتشيلسي، وبرشلونة، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، وتوتنهام هوتسبر”.

وأعلنت الرابطة أنه سيتم توجيه الدعوة إلى 3 أندية أخرى، لتنضم إلى “دوري السوبر الأوروبي”، لانطلاق الموسم الافتتاحي في أقرب وقت ممكن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دوري السوبر الأوروبي يهدد المنتخب الوطني بالحرمان من خدمات زياش وحكيمي

دوري السوبر الأوروبي يهدد المنتخب الوطني بالحرمان من خدمات…

2021-04-19 / 9:08 مساءً
Photo of مانشستر يونايتد وليفربول يدخلان على الخط للتعاقد مع النصيري

مانشستر يونايتد وليفربول يدخلان على الخط للتعاقد مع النصيري

2021-04-19 / 6:16 مساءً
Photo of اليويفا: لن يُسمح للمشاركين بدوري السوبر باللعب مع منتخباتهم

اليويفا: لن يُسمح للمشاركين بدوري السوبر باللعب مع منتخباتهم

2021-04-19 / 3:23 مساءً
Photo of توتنهام يقيل مدرب جوزي مورينيو

توتنهام يقيل مدرب جوزي مورينيو

2021-04-19 / 12:47 مساءً
Photo of ضجة كروية في أوروبا.. أندية كبرى تعلن إطلاق “دوري السوبر” والفيفا يرفض

ضجة كروية في أوروبا.. أندية كبرى تعلن إطلاق “دوري…

2021-04-19 / 10:30 صباحًا
Photo of بطولة “جي وان”.. المغربي أشرف محبوبي يحرز ذهبية وزن أقل من 80 كلغ باسبانيا

بطولة “جي وان”.. المغربي أشرف محبوبي يحرز ذهبية وزن…

2021-04-18 / 11:40 مساءً
Photo of النصيري يعزز رصيده التهديفي في الدوري الإسباني

النصيري يعزز رصيده التهديفي في الدوري الإسباني

2021-04-18 / 2:20 مساءً
Photo of عمران لوزا يطلب تغيير جنسيته الرياضية تمهيدا للانضمام إلى المنتخب الوطني

عمران لوزا يطلب تغيير جنسيته الرياضية تمهيدا للانضمام إلى…

2021-04-17 / 10:14 مساءً
Photo of زياش يسجل أمام مانشستر سيتي ويقود تشيلسي إلى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

زياش يسجل أمام مانشستر سيتي ويقود تشيلسي إلى نهائي…

2021-04-17 / 7:00 مساءً
Photo of أشرف حكيمي يكشف موقفه من الصيام اثناء التداريب والمباريات

أشرف حكيمي يكشف موقفه من الصيام اثناء التداريب والمباريات

2021-04-17 / 1:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق