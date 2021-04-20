إنفانتينو: “فيفا” يعلن رفضه القاطع لإقامة “دوري السوبر”

هبة بريس - وكالات

رفض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، إقامة بطولة يطلق عليها “دوري السوبر الأوروبي” خارج إطار كرة القدم الدولية.

وقال إنفانتينو خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مونترو في سويسرا، “نرفض رفضا قاطعا إقامة دوري أوروبي انفصالي مغلق خارج إطار كرة القدم الدولية”.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ألكسندر تشيفيرين، حرمان لاعبي الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي من المشاركة مع منتخبات بلدانهم في كأس العالم واليورو.

وعن تفاصيل تلك البطولة، قالت الرابطة إن الأندية المؤسسة لتلك البطولة حتى الآن هي: “ميلان، وأرسنال، وأتليتكو مدريد، وتشيلسي، وبرشلونة، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، وتوتنهام هوتسبر”.

وأعلنت الرابطة أنه سيتم توجيه الدعوة إلى 3 أندية أخرى، لتنضم إلى “دوري السوبر الأوروبي”، لانطلاق الموسم الافتتاحي في أقرب وقت ممكن.

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