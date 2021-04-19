برلمانيون يسائلون العثماني حول إضراب الريسوني والراضي عن الطعام
سليمان الريسوني، وعمر الراضي

برلمانيون يسائلون العثماني حول إضراب الريسوني والراضي عن الطعام

2021-04-19 / 9:31 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمراسلة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة حول الوضعية الصحية للصحفيان سليمان الريسوني، وعمر الراضي بعد خوضهما اضرابا عن الطعام بالسجن المحلي “عكاشة”.

وحملت الرسالة توقيع كل من بثينة القروري، وأمينة ماء العينين، بالإضافة إلى بوجمعة مريمة، وعراقي جواد، فضلا عن بنجلول محمد وبوكمازي رضا

وساءلت الرسالة رئيس الحكومة، عن الإجراءات المتخذة من طرفه، بصفته المشرف عن المندوبية العامة لإدارة السجون، قصد التدخل العاجل، لمعالجة مطالب الصحافيين، المرتبطة بظروف الاعتقال، وفقا لما يكفله القانون، إنقاذا لحياتهما، وحرصا على سلامتهما.

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