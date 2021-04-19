ولاية أمن طنجة تكشف دوافع إشهار شرطي لسلاحه الوظيفي بالمدينة القديمة

2021-04-19 / 4:44 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شرطي بإشهار سلاحه الوظيفي خلال تدخل لضبط مجموعة من الأشخاص كانوا بصدد تبادل العنف باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن هذه الواقعة جرت يوم الثلاثاء 14 أبريل الجاري، بعدما تدخل موظف شرطة لفض شجار باستخدام السلاح الأبيض بين مجموعة من الأشخاص بالمدينة العتيقة بطنجة، اضطر معه لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احتياطي من أجل ضبط أحد المشتبه فيهم الذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض غريمه للضرب والجرح، وذلك في انتظار وصول باقي دوريات الشرطة التي تمكنت من إعادة فرض النظام بعين المكان.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف أحد المشتبه فيهم الذين يظهرون في هذا الشريط، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف كافة المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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