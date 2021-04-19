سعيد أمزازي

أمزازي: “معندناش فالمنظومة التربوية ما يتم تسميته بالمتعاقدين”

2021-04-19 / 2:56 مساءً
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هبة بريس - الرباط

رفض وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، سعيد أمزازي، على تسمية “أطر الأكاديميات” ب”أساتذة المتعاقدين”.

وقال أمزازي ردا على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين “هذه التسمية لم يعد لها وجود اطلاقا، و يتم ترويجها من باب الاثارة وتغليط الرأي العام الوطني، وقد سبق لي في أكثر من مناسبة أن أوضحت أن هذه التسمية انتهت ولم يعد لها واقعيا وموضوعيا وقانونيا أي وجود إلا في أذهان من يستعملها.”

وأضاف الوزير قائلا :”التوظيف الجهوي أمر لم نفرضه على أي كان والدليل هو الاقبال الكبير والمتزايد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الاكاديميات الجهوية”، مشيرا الى أن المترشحين يطلعون بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر الأكاديميات.

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