تشبت بالهيكل الخلفي لسيارة المصلحة.. أمن سلا يحقق مع قاصر

2021-04-19 / 10:41 صباحًا
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هبة بريس

فتحت فرقة الأحداث التابعة للأمن الإقليمي بسلا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأحد 18 أبريل الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات قيام طفل قاصر، يبلغ من العمر عشر سنوات، بتعريض سلامة نفسه ومستعملي الطريق للخطر بعد التشبث بالهيكل الخلفي لسيارة مصلحة تابعة للأمن الوطني.

وكانت دورية لشرطة النجدة قد تدخلت بأحد أحياء مدينة سلا لضبط المخالفين لحالة الطوارئ الصحية، قبل أن يعمد الطفل القاصر للتشبث بالهيكل الخلفي لسيارة المصلحة في ظروف من شأنها تعريض نفسه وسلامة مستعملي الطريق للخطر، وهي الواقعة التي تم توثيقها في مقطع فيديو مصور منشور على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد تم الاستماع للطفل القاصر بحضور والدته في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المحرضين المحتملين للطفل القاصر على ارتكاب مثل هذه الأفعال.

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