الملكة “إليزابيث” تقف على نعش زوجها” وحيدة” في رحلة الوداع الأخير

هبة بريس- وكالات

ووري الثرى اليوم جثمان دوق إدنبرة الأمير فيليب عقب جنازة مهيبة تليق بولائه الراسخ للملكة وخدمته للأمة وشجاعته.

ووقفت الملكة إليزابيث التي اتشحت بالسواد وحيدة، وهي تتابع إنزال نعش زوجها في القبو الملكي بكنيسة سانت جورج التي يعود تاريخها إلى عام 1475، في مراسم حضرها كبار أعضاء العائلة المالكة، على رأسهم وريث العرش الأمير تشارلز.

وفي نهاية الجنازة، توجه الأمير هاري، الذي حضر من الولايات المتحدة للمشاركة فيها، نحو شقيقه الأمير وليام وزوجته كيت وتحدث معهما. وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الشقيقان علنا منذ أن أجرى هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل مقابلة مع الإعلامية أوبرا وينفري، أحدثت دويا هائلا

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