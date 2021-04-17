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طنجة.. الأمن يحدد مكان 3 فتيات قاصرات اختفين بالقنيطرة

2021-04-17 / 8:04 مساءً
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تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة القنيطرة،اليوم السبت 17 أبريل الجاري، من تحديد مكان تواجد ثلاث فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 16 و17 سنة، شكلن موضوع بحث لفائدة العائلة تم تسجيله لدى مصالح الأمن الوطني بمدينة القنيطرة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع بلاغ تقدمت به عائلات الفتيات المختفيات يوم أمس الجمعة، بعد مغادرتهن لمنازل عائلاتهن في ظروف غامضة، حيث تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق المصرح باختفائهن، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية بولاية امن طنجة من العثور عليهن بالمدينة القديمة ، دون أن يتعرضن لأي اعتداء.

وسيتم تسليم الفتيات لأفراد أسرهن فور إتمام إجراءات البحث التمهيدي التي تجريها فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بتنسيق مع نظيرتها بالقنيطرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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