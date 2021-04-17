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طنجة.. مقتحم وكالة بنكية يعانق الحرية بعد سنتين من السجن

2021-04-17 / 5:27 مساءً
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هبة بريس – مكتب طنجة

غادر مساء أمس الجمعة، الشخص المتورط في محاولة السطو على وكالة بنكية ، سجن “سات فيلاج” بمدينة طنجة بعدما قضى سنتين من العقوبة الحبسية.

المعني بالأمر كان قد أقدم على اقتحام وكالة بنكية يوم 16 أبريل من سنة 2019، بساحة “الثيران” بمدينة طنجة بغرض السطو على ما بداخلها من أموال، بدافع تغطية مصاريف علاج والده المصاب بداء السرطان.

وكانت المصالح الامنية قد تدخلت في إبانه ماحال دون اكمال المعني بالامر لمخططه في السطو على أموال الوكالة البنكية حيث تم اعتقاله وتقديمه أمام أنظار غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، بعد البحث معه، والتي قضت بإدانته ب3 سنوات سجنا نافذة، قبل أن يتقرر تقليص العقوبة لسنتين خلال المرحلة الإستئنافية.

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