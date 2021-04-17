الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وابنهما

الأطباء يمنعون ميغان ماركل من حضور جنازة الأمير فيليب

2021-04-17 / 2:48 مساءً
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هبة بريس - وكالات

منع الأطباء ميغان ماركل الحامل بطفل الأمير هاري الثاني من حضور جنازة الأمير فيليب، مما استدعى متابعتها الحدث عبر البث المباشر في مقر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبقيت دوقة ساسكس، 39 عاما، في الولايات المتحدة بناء على نصيحة الطبيب، بينما قام الأمير هاري برحلة طويلة إلى المملكة المتحدة قبل حدث اليوم السبت.

لكن قصر باكنغهام أكد على أن أولئك الذين لا يستطيعون الحضور، سوف يتخذون “ترتيبات خاصة” للمشاركة في جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.

وقال مسؤول كبير في القصر إن ميغان بذلت “كل جهد ممكن” للسفر لكنها لم تحصل على تصريح طبي.

وستتمكن دوقة ساسكس من مشاهدة الحدث الكئيب من خلال بث مباشر خاص مع طفلها آرشي، وسيقود أصدقاء ميغان وهاري، أوميد سكوبي وجايل كينغ، التغطية الإعلامية للجنازة.

وكان هاري قد عزل نفسه في منزله العسكري السابق بعد عودته إلى المملكة المتحدة يوم الأحد الماضي. ومنذ عودته، ورد أن هاري قد أجرى اتصالات مع والده تشارلز وشقيقه ويليام وبياتريس وأوجيني.

واليوم السبت، هي المرة الأولى التي يلتقي فيها هاري مع عائلته، منذ استقالته من منصب أحد كبار الشخصيات الملكية العام الماضي، والمرة الأولى التي يرى فيها أقاربه منذ محادثته مع أوبرا وينفري.

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