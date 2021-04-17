أشرف حكيمي

أشرف حكيمي يكشف موقفه من الصيام اثناء التداريب والمباريات

2021-04-17 / 1:25 مساءً
0
هبة بريس - القسم الرياضي

أجرى الدولي المغربي اشرف حكيمي حوار مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية تطرف فيه لموقفه من صيام رمضان , واللعب بجانب الظاهرة رونالدو , ومستقبله مع الانتر

وقال حكيمي : “صرح رونالدو الظاهرة أنه كان يود اللعب معي؟ أتساءل ماذا يمكننا فعله معًا! إذا لعبت مع رونالدو يمكنك فعل كل شيء، يا له من أمر رائع أن تكون قادرًا على الركض في الجناح ثم تقدم له تمريرة حاسمة”.

وتطرق الظهير المغربي لشهر رمضان قائلا : “سيستمر حتى 12 مايو، من الصعب التوفيق بين الصيام والتدريب والمباريات، لكنها تضحية مهمة لثقافتي التي أهتم بها كثيرًا، ومن المهم أن أحصل على الراحة جيدًا لاستعادة طاقتي”.

وأكمل: “الفوز بالدوري الإيطالي؟ نحن نتحدث عنه لكن باحترام، مع العلم أننا لم نفز به بعد. إنه هدف لنا لن أخفيه، لكن هناك العديد من المباريات التي علينا خوضها. غدًا سنلعب ضد نابولي وستكون مباراة مهمة للغاية”.

وأردف: “كان نابولي يرغب في ضمي لأنني لاعب شاب وعملت بشكل جيد في دورتموند، لكن الفريق الذي جذبني أكثر هو إنتر، إنه مشروع يتطور، وأنا أحب الشعار الجديد للنادي، إنه يتطلع إلى المستقبل الذي يمكننا بناؤه معًا، أنا سعيد هنا وأتمنى البقاء لفترة طويلة”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إحاتارن يقترب من حمل قميص أسود الأطلس

إحاتارن يقترب من حمل قميص أسود الأطلس

2021-04-16 / 10:49 مساءً
Photo of بنفيكا البرتغالي يرغب في التخلي عن عادل تاعرابت

بنفيكا البرتغالي يرغب في التخلي عن عادل تاعرابت

2021-04-16 / 8:12 مساءً
Photo of الأهلي المصري يدخل على خط التعاقد مع سفيان رحيمي

الأهلي المصري يدخل على خط التعاقد مع سفيان رحيمي

2021-04-16 / 5:28 مساءً
Photo of مدرب الرجاء يوضح حقيقة تصريحه المثير للجدل حول اللاعبين كبار السن

مدرب الرجاء يوضح حقيقة تصريحه المثير للجدل حول اللاعبين…

2021-04-16 / 4:09 مساءً
Photo of شاكير يعود لتداريب الرجاء

شاكير يعود لتداريب الرجاء

2021-04-16 / 2:04 مساءً
Photo of محكمة “طاس” تعاقب الوداد بسبب ويليام جيبور

محكمة “طاس” تعاقب الوداد بسبب ويليام جيبور

2021-04-15 / 8:51 مساءً
Photo of ادارة واد زم تحتج على توقيت مباراتها أمام الوداد

ادارة واد زم تحتج على توقيت مباراتها أمام الوداد

2021-04-15 / 1:26 مساءً
Photo of رسميا .. تعيين التونسي سعد الشابي مدربا جديدا لنادي الرجاء

رسميا .. تعيين التونسي سعد الشابي مدربا جديدا لنادي…

2021-04-13 / 12:42 مساءً
Photo of كأس الكونفدرالية الإفريقية: الرجاء البيضاوي في دور الربع بعد تغلبه على مضيفه بيراميدز المصري

كأس الكونفدرالية الإفريقية: الرجاء البيضاوي في دور الربع بعد…

2021-04-11 / 9:29 مساءً
Photo of وفاة رضا الساقي لاعب نجم الشباب البيضاوي وسط المقابلة

وفاة رضا الساقي لاعب نجم الشباب البيضاوي وسط المقابلة

2021-04-11 / 8:09 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق