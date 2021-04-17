أشرف حكيمي يكشف موقفه من الصيام اثناء التداريب والمباريات

هبة بريس - القسم الرياضي

أجرى الدولي المغربي اشرف حكيمي حوار مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية تطرف فيه لموقفه من صيام رمضان , واللعب بجانب الظاهرة رونالدو , ومستقبله مع الانتر

وقال حكيمي : “صرح رونالدو الظاهرة أنه كان يود اللعب معي؟ أتساءل ماذا يمكننا فعله معًا! إذا لعبت مع رونالدو يمكنك فعل كل شيء، يا له من أمر رائع أن تكون قادرًا على الركض في الجناح ثم تقدم له تمريرة حاسمة”.

وتطرق الظهير المغربي لشهر رمضان قائلا : “سيستمر حتى 12 مايو، من الصعب التوفيق بين الصيام والتدريب والمباريات، لكنها تضحية مهمة لثقافتي التي أهتم بها كثيرًا، ومن المهم أن أحصل على الراحة جيدًا لاستعادة طاقتي”.

وأكمل: “الفوز بالدوري الإيطالي؟ نحن نتحدث عنه لكن باحترام، مع العلم أننا لم نفز به بعد. إنه هدف لنا لن أخفيه، لكن هناك العديد من المباريات التي علينا خوضها. غدًا سنلعب ضد نابولي وستكون مباراة مهمة للغاية”.

وأردف: “كان نابولي يرغب في ضمي لأنني لاعب شاب وعملت بشكل جيد في دورتموند، لكن الفريق الذي جذبني أكثر هو إنتر، إنه مشروع يتطور، وأنا أحب الشعار الجديد للنادي، إنه يتطلع إلى المستقبل الذي يمكننا بناؤه معًا، أنا سعيد هنا وأتمنى البقاء لفترة طويلة”.

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