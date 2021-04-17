استقالات جديدة تهز “البيجيدي” بانزكان

ع اللطيف بركة - هبة بريس

قدم أربعة منتخبين من ضمنهم مستشارة إستقالتهم الجماعية بصفتهم كأعضاء ومناضلين لحزب ال ” بيجيدي ” بالجماعة الترابية ” التمسية ” التابعة إداريا لعمالة إنزكان أيت ملول .

وبإستقالة الاعضاء الاربعة، فقد وضع هؤلاء حدا لعلاقتهم بتدبير الشأن المحلي خلال ما تبقى من هذه الولاية. وبحسب المعطيات، فإن هؤلاء كانوا يدبرون الشأن المحلي بجماعة التمسية تحت مظلة حزب العدالة والتنمية، إلا أنهم قدموا استقالاتهم إلى جانب أعضاء آخرين من “البيجيدي” يفكرون في نفس الاتجاه، مما أحدث زلزالا كبيرا غير متوقع داخل هذا التنظيم.

وقالت مصادر الجريدة، أن موجة الاستقالات التي هزت منذ أشهر حزب المصباح بإنزكان أيت ملول، قد يعصف بحظوظ هذا الحزب في تصدر النتائج في الانتخابات المقبلة لصالح أحزاب أخرى من ضمنها ” الاستقلال والاحرار ” بالخصوص .

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