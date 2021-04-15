أمن البيضاء يوقف شخصا أضرم النار عمدا في عربة للبضائع

2021-04-15 / 4:04 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس 15 أبريل الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار عمدا.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو يظهر قيام المشتبه فيه بإضرام النار عمدا في عربة للبضائع بحي العيون بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه ويتم توقيفه.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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