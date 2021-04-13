“أساتذة التعاقد” المتابعين يحلون بالرباط وزملائهم يحتجون تضامنا معهم

هبة بريس - الرباط

حل اليوم الثلاثاء، عدد من أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المتابعين في حالة سراح بالرباط.

وتوجه الأساتذة المتابعين إلى مقر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، للتحقيق معهم، بعد توصلهم باستدعاءات بمقر سكناهم قبل أيام.

وتزامنا مع التحقيق معهم، أعلن عدد من أساتذة التعاقد بمختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة، إضرابهم عن العمل احتجاجا على متابعة زملائهم وتضامنا معهم .

هذا ويتابع الأساتذة المذكورين بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيداء رجال القوة العموية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال بقصد المسّ بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة منظمة.

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