السفينة الجانحة

مصر تحتجز سفينة “إيفر غيفين” لحين سداد 900 مليون دولار

2021-04-13 / 11:52 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أقرت محكمة مصرية يوم أمس الاثنين، الحجز التحفظي على سفينة “إيفر غيفن”، التي جنحت في قناة السويس لمدة 6 أيام.

ووفقاً لطلب الحجز المقدم من هيئة قناة السويس؛ أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، في مصر، أمس الاثنين، أمراً بالججز التحفظي على السفينة بعد جنوحها وتعطيل حركة الملاحة بالقناة، وتتوقف حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.

وبموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، ومنعها أيضاً من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات، نقلاً عن صحيفة “الشروق” المصرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أنه من المقرر توجه محضرو محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إلى مكان توقف السفينة بالبحيرات المرة لإخطار طاقم السفينة بالقرار والسير في إجراءات تنفيذه.

وأقامت هيئة قناة السويس طلباً أمام المحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة، حيث يمثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة المتحفظ عليها، والتي تستند الهيئة في تقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هيئة قناة السويس.

في السياق ذاته ذكرت الصحيفة، أن النيابة الكلية بالسويس فتحت تحقيقاً في واقعة جنوح السفينة في محضر حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري الجناين، وتم مؤخراً إحالة ملف الواقعة بالكامل إلى نيابة استئناف الإسماعيلية، ويتولى التحقيق فيها في الوقت الحالي مكتب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، حيث استمعت النيابة إلى أقوال محرر المحضر وهو أحد العاملين بإدارة التحركات بالهيئة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل ثاني حالة تجلط دموي بعد تلقي لقاح “أسترازينيكا” في أستراليا

تسجيل ثاني حالة تجلط دموي بعد تلقي لقاح “أسترازينيكا”…

2021-04-13 / 11:21 صباحًا
Photo of بايدن يهنئ المسلمين: “رمضان كريم”

بايدن يهنئ المسلمين: “رمضان كريم”

2021-04-13 / 9:46 صباحًا
Photo of إيطاليا: الشرطة تمنع احتجاج أصحاب الأعمال التجارية

إيطاليا: الشرطة تمنع احتجاج أصحاب الأعمال التجارية

2021-04-13 / 8:30 صباحًا
Photo of الصحة العالمية: جائحة كورونا بلغت “مرحلة حرجة”

الصحة العالمية: جائحة كورونا بلغت “مرحلة حرجة”

2021-04-13 / 8:00 صباحًا
Photo of سقوط ضحايا بإطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تنيسي الأمريكية

سقوط ضحايا بإطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تنيسي…

2021-04-12 / 9:44 مساءً
Photo of فوضى في مطار ميامي بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية

فوضى في مطار ميامي بعد إلغاء أكثر من 100…

2021-04-12 / 7:38 مساءً
Photo of تونس.. تحديد شروط لإقامة صلاة التراويح في رمضان

تونس.. تحديد شروط لإقامة صلاة التراويح في رمضان

2021-04-12 / 3:26 مساءً
Photo of إسبانيا .. توقيف 20 شخصا متورطين في تهريب مهاجرين من المغرب

إسبانيا .. توقيف 20 شخصا متورطين في تهريب مهاجرين…

2021-04-12 / 2:52 مساءً
Photo of فرنسا .. مقتل شخص بإطلاق نار أمام مستشفى في باريس

فرنسا .. مقتل شخص بإطلاق نار أمام مستشفى في…

2021-04-12 / 12:44 مساءً
Photo of الجزائر: استجواب سعيد بوتفليقة في تهمة التأثير على قرارات العدالة

الجزائر: استجواب سعيد بوتفليقة في تهمة التأثير على قرارات…

2021-04-12 / 11:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق