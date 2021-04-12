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تازة.. مداهمة منزل معد للدعارة بتاهلة يقود الى توقيف 5 أشخاص

2021-04-12 / 5:01 مساءً
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ع. محياوي - هبة بريس

تمكنت دورية تابعة لمصالح الدرك الملكي بتاهلة. حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء أول أمس السبت، من اقتحام منزل معد للدعارة والإتجار بالبشر.

وأكدت مصادر هبة بريس، أن عملية المداهمة تمت بحي المنظر الجميل بتاهلة حيث تم ضبط شابتين رفقة شابين في وضعية مخلة بالحياء.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم اعتقال المشتبه فيهم، وصاحب المنزل المعد للدعارة، ليتم اقتيادهم لمركز الدرك الملكي والإستمتاع إليهم في محضر قانوني بالمنسوب إليهم،ريثما يتم عرضهم على أنظار العدالة لتقول كلمتها في حقهم.

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