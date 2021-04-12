إسبانيا .. توقيف 20 شخصا متورطين في تهريب مهاجرين من المغرب
هبة بريس - وكالات
أوقفت الشرطة الإسبانية، عشرين شخصا متورطين في تهريب مهاجرين على متن زوارق بين المغرب وإسبانيا، ضمن عملية شارك فيها 150 شرطيا، وعناصر من الشرطة الأوروبية “يوروبول”.
و قالت الشرطة في بيان لها إن “الشبكة تنقل المهاجرين، وغالبيتهم مغربيات وقصر، إلى سبتة”.
وأفادت بأن هؤلاء المهاجرين يستقلون بعد ذلك قوارب تراوح قدرتها الاستيعابية بين 7 و10 أشخاص، للوصول إلى شبه الجزيرة الايبيرية مقابل 2500 يورو.
هذا وتم العثور خلال عمليات تفتيش على خمس بنادق والكثير من الذخيرة وكذلك ثلاثة قوارب وأموال.
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