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إسبانيا .. توقيف 20 شخصا متورطين في تهريب مهاجرين من المغرب

2021-04-12 / 2:52 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أوقفت الشرطة الإسبانية، عشرين شخصا متورطين في تهريب مهاجرين على متن زوارق بين المغرب وإسبانيا، ضمن عملية شارك فيها 150 شرطيا، وعناصر من الشرطة الأوروبية “يوروبول”.

و قالت الشرطة في بيان لها إن “الشبكة تنقل المهاجرين، وغالبيتهم مغربيات وقصر، إلى سبتة”.

وأفادت بأن هؤلاء المهاجرين يستقلون بعد ذلك قوارب تراوح قدرتها الاستيعابية بين 7 و10 أشخاص، للوصول إلى شبه الجزيرة الايبيرية مقابل 2500 يورو.

هذا وتم العثور خلال عمليات تفتيش على خمس بنادق والكثير من الذخيرة وكذلك ثلاثة قوارب وأموال.

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