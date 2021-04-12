“تثمين نفايات معاصر الزيتون” موضوع ورشة تطبيقية بالرشيدية

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس - الرشيدية

بدعم من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع البيئة – وتحت شعار ‘المساهمة في حماية المجال الواحي بتثمين نفايات معاصر الزيتون ‘،نظمت شبكة الجمعيات التنموية بواحة زيز مدغرة الأحد 11 ابريل الجاري بمقر تعاونية المجد بأسرير بالرشيدية (نظمت) ورشة تطبيقية حول طرق تحضير علف الماشية من نفايات معاصر الزيتون .

الورشة استفاد منها جمعويون و منخرطون بالتعاونيات وعدد من الفلاحين الذين يباشرون عملهم بشكل يومي بالواحة، بتأطير من متخصصين وتقنيين في المجال الجمعوي والعلمي والبيئي .

وتأتي أهمية الورشة التطبيقية حسب حميد حسناوي رئيس الشبكة إلى كون علف الماشية يكلف الفلاح التقليدي بالواحات مصاريف كبيرة على مدار السنة من أجل شراء العلف لماشيته الذي يستورده من مدن مغربية نائية وتُجهل مكوناته، في الوقت الذي يمكن لذلك الفلاح أن يحضر هذا المنتوج بشكل سهل من مخلفات معاصر الزيتون ‘ الفيتور و المرجان ” او من مخلفات أشجار النخيل والزيتون فتكون التكلفة أقل ويساهم بهذه الطريقة في تنقية الواحة من المخلفات التي تُسبب الحرائق ‘

اللقاء عرف أيضا عرض تجارب من فلاحين باسرير والنواحي في إنتاج الاسمدة وتقنية العلف بالطريقة التقليدية والذين استفادوا بدورهم من المقاربات الحديثة للتنمية التي تحول المخلفات إلى فرص وإمكانيات للإنتاج عبر التدوير والتحويل والتثمين.

اللقاء كان فرصة لاختيار لجنتين تحضيريتين لتأسيس تعاونيتين فلاحيتين لتثمين مخلفات معاصر الزيتون ‘ الفيتور “.

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