إيقاف مروجين للمخدرات القوية بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية و فرقة محاربة العصابات بمدينة طنجة ،ليلة السبت 10 ابريل الجاري، من توقيف شخصين 38 و 40 سنة من ذوي السوابق العدلية ، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس بحيازة و ترويج المخدرات القوية و المؤثرات العقلية و ذلك خلال عملية أمنية بحي “الشرف ” بمنطقة مغوغة بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 76 لفافة من مخدر الكوكايين و 28 قرص طبي مخدر ، علاوة على حجز سيارة خفيفة و ثلاث هواتف محمولة و ميزان الكتروني ومبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط

الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن باقي المتورطين معهم .

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