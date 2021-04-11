إيطاليا تفرج عن سفينة إنقاذ المهاجرين
الصورة من اارشيف

إيطاليا تفرج عن سفينة إنقاذ المهاجرين “ألان كردي” المحتجزة

منذ ساعتين
0
هبة بريس ـ وكالات

أفرجت محكمة إدارية إيطالية عن سفينة إنقاذ المهاجرين “ألان كردي” التي تشغلها منظمة ألمانية غير حكومية، لتعود إلى إسبانيا لغرض الصيانة والفحص الدوريين.

واحتجزت السفينة في ميناء أولبيا بسردينيا في أكتوبر، بعد نحو أسبوعين من وصولها وعلى متننها ما يزيد على 125 شخصا أنقذوا في البحر، وتحدد شهر نوفمبر للبت القضائي في مدى شرعية احتجازها.

في غضون ذلك، حكمت محكمة إدارية يوم الجمعة بأن منظمة “سي آي” ستضطر إلى سداد غرامة مالية إن لم تتمكن من القيام بالصيانة الدورية للسفينة.

وأكدت المنظمة أن احتجاز السفينة كان بدافع سياسي، مشيرة إلى أن محاميها قدموا وثائق تظهر أن السفينة تلبي معايير الأمان والسلامة.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصر تُعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

مصر تُعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

منذ 25 دقيقة
Photo of مسلح يطلق النار في فندق بهاواي ويتحصن داخله

مسلح يطلق النار في فندق بهاواي ويتحصن داخله

منذ 3 ساعات
Photo of الصين تسلم كوريا الجنوبية 4 مطلوبين بعملية احتيال كبيرة

الصين تسلم كوريا الجنوبية 4 مطلوبين بعملية احتيال كبيرة

منذ 5 ساعات
Photo of مجلس أئمة مسلمي أستراليا يعلن عن أول أيام رمضان

مجلس أئمة مسلمي أستراليا يعلن عن أول أيام رمضان

منذ 7 ساعات
Photo of دراسة : سلالة كورونا الجنوب إفريقية تخترق لقاح “فايزر”

دراسة : سلالة كورونا الجنوب إفريقية تخترق لقاح “فايزر”

منذ 10 ساعات
Photo of البرازيل.. قرية تبني ثالث أكبر تمثال للمسيح في العالم

البرازيل.. قرية تبني ثالث أكبر تمثال للمسيح في العالم

منذ 10 ساعات
Photo of تونس.. الحكومة تتبرع بنصف راتبها لصالح “فقراء كورونا”

تونس.. الحكومة تتبرع بنصف راتبها لصالح “فقراء كورونا”

منذ 20 ساعة
Photo of 23 معتقلاً من “الحراك” يضربون عن الطعام بالجزائر

23 معتقلاً من “الحراك” يضربون عن الطعام بالجزائر

منذ 21 ساعة
Photo of 18 مرشحا لرئاسة البيرو

18 مرشحا لرئاسة البيرو

منذ 21 ساعة
Photo of إصابة 6 أشخاص بتبادل لإطلاق النار بولاية تكساس

إصابة 6 أشخاص بتبادل لإطلاق النار بولاية تكساس

منذ 21 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق