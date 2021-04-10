تونس.. الحكومة تتبرع بنصف راتبها لصالح “فقراء كورونا”

هبة بريس- وكالات

كشفت الحكومة التونسية عن إطلاق صندوق للتبرعات لمساعدة الفئات الضعيفة المتضررة من جائحة كورونا.

وقالت صحيفة “الصباح” التونسية، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلن عن إحداث صندوق لجمع التبرعات لمساعدة الفئات الهشة المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19.

وأشار المشيني إلى أن “الحكومة خصصت صندوقا للتبرعات موجها لكل التونسيين من أجل التضامن مع الفئات الضعيفة”.

وأكد على أنه من المخطط أن “تخصص موارده (الصندوق) لتعويض الآلاف ممن فقدوا أعمالهم بسبب الوباء”.

ومن جانبه أعلن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أن أعضاء الحكومة سيتبرعون بنصف رواتب شهر إبريل/ نيسان الجاري لصالح الصندوق.

وصادق مجلس إدارة البنك الدولي في 31 مارس الماضي، على منح تونس قرض بقيمة 300 مليون دولار (840 مليون دينار) لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية والاستجابة العاجلة لحاجيات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، التي تضرّرت من تداعيات فيروس كورونا المستجد

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