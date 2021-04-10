اختتام فعاليات دوري الأحياء بحضور عبد المالك أبرون و الفنان الحر

نجلاء مزيان - هبة بريس

إختتمت أمس الجمعة بملعب حيضرة بمدينة الفنيدق فعاليات دوري الأحياء، الذي نظمته مصالح عمالة المضيق الفنيدق، وذلك بحضور قائد الملحقة الادارية الثالثة بالفنيدق ومندوب الشباب والرياضة ورئيس قسم الاقتصاد والتنسيق بالعمالة ورئيس قسم العمل الاجتماعي و مجموعة من الفعاليات الرياضية والفنية والجمعوية.

وتميز هذا الدوري الذي تواصل على مدى شهرين من التباري، بمشاركة أكثر من 700 طفل يمثلون مختلف أحياء مدينة الفنيدق، موزعين على فئتي الصغار واليافعين، وذلك بهدف إعطاء شحنة قوية للرياضة بمدينة الفنيدق، والإنتقال من التنشيط الرياضي إلى الممارسة الإحترافية وإنشاء المقاولات الرياضية وتسويق الأنشطة الرياضية.

وعرف الحفل الإختتامي حضور إبن مدينة الفنيدق اللاعب السابق للمنتخب الوطني والرجاء البيضاوي أمين الرباطي، والفنان المغربي في مجال الراب “الحر” الذي ينحدر بدوره من مدينة الفنيدق، والسيد عبد المالك أبرون رئيس لجنة تطوير الكرة القاعدية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وفي كلمة له بالمناسبة أبرز عبد المالك أبرون الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في صفوف الشباب، مؤكدا أن الرياضة لم تعد ترفا أو وقتا ثالثا، بل أضحت عاملا أساسيا في إنتاج الثروة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية.

ونوه ذات المتحدث بجدية وتفاعل مصالح عمالة المضيق الفنيدق مع البرنامج الذي سطرته في إجتماع سابق معه، والذي تم تقديمه بحضور عامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري، حيث تم تفعيله وتنزيله بالشكل المطلوب، من أجل تطوير الكرة القاعدية، والبحث عن المواهب التي تزخر بها المدينة.

وفي النقطة المتعلقة بالرؤيا الاستراتيجية للنهوض بكرة القدم من الهواية الى الاحتراف بعمالة المضيق الفنيدف قال عبد المالك أبرون انه اختار عمالة المضيق الفنيدق كأول محطة للاشتغال الفعلي في البرنامج الجديد للجامعة الملكية لكرة القدم باعتبار هذه العمالة هي التي شهدت الانطلاقة الرسمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، هذا البرنامج الذي يهدف الى تطوير الكرة القاعدية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الشباب والرياضة من اجل توسيع القاعدة الكروية في جميع المدن المغربية.

وأضاف أبرون ان عمالة المضيق تعرف دينامكية كبيرة على مستوى جميع الميادين ومنها كرة القدم، وان الجامعة وضعت استراتيجيتها للعمل مع مختلف المتداخلين بمختلف الولايات و العمالات عبر الاستعانة بخبرة الأطر الوطنية من مدربين حاملين لرخصة ( ب ) وكذا اللاعبين القدامى، من أجل توفير كل الظروف لفرق الأحياء وتاطيرها لتعميم اللعبة وجعلها متاحة للجميع.

وفي تصريح لرئيس العمل الإجتماعي لعمالة المضيق الفنيدق محمد البرقوقي، أكد أن هذا الدوري مدخل أساسي للإنتقال من التنشيط والهواية إلى إنشاء مقاولات رياضية تعمل على تسويق الأنشطة الرياضية.

وأشار البرقوقي أن من بين أهداف هذه الإنشطة الرياضية، كذلك إعادة الثقة في صفوف الشباب، وإبراز مواهبهم و طاقتهم، وفتح المجال أمامها لتفجيرها والبحث عن آفاق لها للتميز والتطوير.

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