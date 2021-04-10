اتفاق مغربي - اسرائيلي لتبادل الخبرات وتطوير رياضة الكراطي

اتفاق مغربي – اسرائيلي لتبادل الخبرات وتطوير رياضة الكراطي

منذ 3 ساعات
0
هبة بريس

عقدت الجامعة الملكية المغربية للكراطي، مناظرة مرئية يوم الخميس 8 أبريل مع الاتحاد الإسرائيلي للكراطي، تم فيها بحث العديد من المواضيع التي تخص أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعتين.

وحسب بيان للجامعة، فقد شرع المغرب وإسرائيل في التنسيق بينهما، ووضع الترتيبات والآليات لتطوير رياضة الكراطي، معتبرا أن هذه الخطوة بداية لعلاقة شراكة وصداقة ستتوج قريبا باتفاقية من شأنها وضع الترتيبات والآليات لتطوير رياضة الكراطي.

وأشارت الجامعة، بأن اللقاء جاء بطلب من الاتحاد الإسرائيلي للكراطي، وذلك في ظل الانفراج الذي عرفته العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انطَلقَ مِن سِيدي قاسَم.. درَّاجٌ مغربيّ يَطْوي 2000 كيلومتر وُصُولاً إلى مَعبر الگرگرات

انطَلقَ مِن سِيدي قاسَم.. درَّاجٌ مغربيّ يَطْوي 2000 كيلومتر…

منذ 22 ساعة
Photo of الراشيدية : المحكمة توقف جميع أنشطة عصبة درعك تافيلالة للكرة القدم

الراشيدية : المحكمة توقف جميع أنشطة عصبة درعك تافيلالة…

منذ يومين
Photo of رسميا.. الرجاء الرياضي يعلن إستقالة السلامي من منصبه

رسميا.. الرجاء الرياضي يعلن إستقالة السلامي من منصبه

منذ يومين
Photo of وحيد خاليلوزيتش ل”المنتقدين”: أنا لا أحبكم وحجي خط أحمر

وحيد خاليلوزيتش ل”المنتقدين”: أنا لا أحبكم وحجي خط أحمر

منذ يومين
Photo of تصنيف “الفيفا”.. المنتخب المغربي يتراجع برتبة واحدة

تصنيف “الفيفا”.. المنتخب المغربي يتراجع برتبة واحدة

منذ يومين
Photo of دوري أبطال أوروبا : مانشستر سيتي يفوز بصعوبة على دورتموند

دوري أبطال أوروبا : مانشستر سيتي يفوز بصعوبة على…

منذ 3 أيام
Photo of حمد الله يثير الجدل من جديد في السعودية

حمد الله يثير الجدل من جديد في السعودية

منذ 4 أيام
Photo of الرجاء يتفوق على ضيفه بيراميدز المصري في كأس الكونفدرالية

الرجاء يتفوق على ضيفه بيراميدز المصري في كأس الكونفدرالية

منذ 6 أيام
Photo of يـوسفية برشيد يتعثر بميدانه أمام فريق مولودية

يـوسفية برشيد يتعثر بميدانه أمام فريق مولودية

منذ 6 أيام
Photo of الMDJS تطلق “نتحركو سيليبريتي” للتشجيع على ممارسة الرياضة

الMDJS تطلق “نتحركو سيليبريتي” للتشجيع على ممارسة الرياضة

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق