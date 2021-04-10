اتفاق مغربي – اسرائيلي لتبادل الخبرات وتطوير رياضة الكراطي

هبة بريس

عقدت الجامعة الملكية المغربية للكراطي، مناظرة مرئية يوم الخميس 8 أبريل مع الاتحاد الإسرائيلي للكراطي، تم فيها بحث العديد من المواضيع التي تخص أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعتين.

وحسب بيان للجامعة، فقد شرع المغرب وإسرائيل في التنسيق بينهما، ووضع الترتيبات والآليات لتطوير رياضة الكراطي، معتبرا أن هذه الخطوة بداية لعلاقة شراكة وصداقة ستتوج قريبا باتفاقية من شأنها وضع الترتيبات والآليات لتطوير رياضة الكراطي.

وأشارت الجامعة، بأن اللقاء جاء بطلب من الاتحاد الإسرائيلي للكراطي، وذلك في ظل الانفراج الذي عرفته العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل.

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