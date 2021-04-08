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بهذه التهم.. النيابة العامة تتابع “أساتذة التعاقد” في حالة سراح

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس - الرباط

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، يومه الخميس، متابعة أساتذة التعاقد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بالعاصمة، في حالة سراح.

وحددت المحكمة، تاريخ 20 ماي القادم للنظر في قضية الأساتذة المتابعين والذي بلغ عددهم 20 أستاذا.

ويتابع الأساتذة المذكورين بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيداء رجال القوة العموية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال بقصد المسّ بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة منظمة.

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