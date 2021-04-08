تعنيف الأساتذة المتعاقدين بشوارع الرباط يجر وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية
صورة لتعنيف استاذ بالرباط

“أساتذة التعاقد”: “الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع”

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس - الرباط

عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لما تعرضوا له من “قمع لحرية الاحتجاج والتعبير، واختطاف، وتجويع في المخافر، واعتداءات انتقامية، أمام مرأى الجميع”.

وكشفت التنسيقية في بيان لها أن العشرات من الأساتذة اعتقلوا ولا يزالون في مخافر الشرطة يعانون التجويع والتنكيل والإهانات والاعتداءات في ظروف لا إنسانية.

وأكدت التنسيقية استمرارها في الاحتجاج بالرباط، ردا على القمع الذي طال الأساتذة، معتبرة أن المس بأي أستاذ هو مس واستهداف لكرامة كل الأساتذة والأستاذات والأسرة التعليمية ككل.

وحملت التنسيقية الجهات المعنية مسؤولية احتجاز الأساتذة والأستاذات، مع تحميل الدولة المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع. وفق المصدر ذاته

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